12 сентября 2019 года

Дмитрий Медведев поручил отфильтровать «советское наследие»

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить перечень правовых актов СССР и РСФСР, которые утратят силу или будут признаны недействующими в России. При этом ведомства могут предложить исключения из списка.

Минюст должен до 15 ноября подготовить проект постановления правительства, предусматривающий признание утратившими силу или недействующими на территории России правовых актов СССР или РСФСР с 1 февраля 2020 г. Министерству поручено сформировать перечни таких проектов. Такие задачи поставил глава правительства Дмитрий Медведев.

Федеральным ведомствам поручено представить при необходимости обоснованные предложения об исключении отдельных правовых актов из перечней. Также нужно направить предложения о том, какие документы они считают необходимым включить в списки, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в рамках реформы контроля и надзора планируется использовать механизм «регуляторной гильотины». С 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Им на смену, по замыслу властей, придут современные нормы с учетом риск-ориентированного принципа.

Fishnews