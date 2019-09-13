13 сентября 2019 года

Seafood Expo Russia 2020 ждет гостей в сентябре

Росрыболовство объявило об изменении дат IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В следующем году крупнейшие отраслевые события пройдут с 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге.

Причиной переноса мероприятий форума и выставки на осень в Росрыболовстве назвали планы по организации в Северной столице в июне-июле 2020 г. саммита БРИКС. В ведомстве также сослались на соответствующие обращения рыбопромышленников Дальнего Востока — региона, который обеспечивает около 70% общего российского вылова.

«Сентябрь действительно удобнее для дальневосточных компаний, – рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван Фетисов. – К этому времени в основном завершается лососевая путина, а предприятия располагают более полной информацией об объемах рыбы и морепродуктов, которые они могут предложить рынку».

Для рыбаков это привычные даты — в 2017–2018 гг. Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) проводилась как раз в середине сентября. Руководитель ESG отметил, что площадка в Санкт-Петербурге в любом случае сохранит третий номер в календаре больших отраслевых выставок — вслед за Бостоном и Брюсселем. А выбранные даты достаточно сильно разведены с Восточным экономическим форумом, в котором также активно участвуют дальневосточные рыбаки.

«И после ВЭФ достаточно времени пройдет, и перед Циндао у нас будет нормальный запас», — резюмировал Иван Фетисов. Он добавил, что с понедельника ESG начнет рассылку клиентам и партнерам об изменившихся сроках выставки и форума.

Местом проведения Seafood Expo Russia 2020 традиционно станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Оператор мероприятия — Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер — Fishnews.

Как проходила Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2018 г. — читайте в специальном репортаже.

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