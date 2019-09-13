13 сентября 2019 года

Власти поддержат строительство судов под квоты разнорыбицы

Правительство внесло изменения в нормативно-правовую базу по инвестквотам. Таким образом власти рассчитывают стимулировать строительство мало- и среднетоннажного флота для промысла на Дальнем Востоке.

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление «Об особенностях предоставления доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели в 2019 году и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления и закрепления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели». Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Изменения были разработаны Министерством сельского хозяйства РФ. Предусматривается увеличение в 2-4 раза долей инвестиционных квот донно-пищевых видов: трески, камбал, макруруса в Северо-Курильской, Южно-Курильской зонах и Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах, наваги в Южно-Курильской зоне, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, палтуса на Западной Камчатке, терпуга в Южно- и Северо-Курильской зонах, командорского кальмара на Северных Курилах. Речь идет об объемах под строительство среднетоннажных и малотоннажных судов для Дальневосточного бассейна.

Также увеличивается размер банковской гарантии, необходимой для заключения договора на инвестквоты в случае строительства среднетоннажных судов для Дальневосточного бассейна – с 30 млн рублей до 50-60 млн рублей; малотоннажных судов для Дальневосточного бассейна – с 10 млн рублей до 30 млн рублей.

Изменения будут способствовать стимулированию строительства мало- и среднетоннажников для работы на Дальнем Востоке и обеспечат распределение оставшихся долей квот вылова донно-пищевых видов, отметили в пресс-службе.

Fishnews