17 сентября 2019 года

Отладка портала ОСМ потребовала больше времени

Федеральное агентство по рыболовству получило исключительные права на портал Отраслевой системы мониторинга (ОСМ). Его тестирование планируют завершить уже в 2020 г., а не в конце ноября, как предполагалось ранее.

Разработкой этого программного обеспечения занимается Центр системы мониторинга рыболовства и связи. Сейчас портал функционирует в режиме опытно-промышленной эксплуатации, начавшейся зимой 2019 г. Специалисты ЦСМС получают предложения и замечания пользователей, занимаются совершенствованием и доработкой продукта.

Ожидается, что тестирование будет завершено в 2020 г., после чего портал станет доступен для повсеместного использования, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Отметим, для доработки программного обеспечения уже выделяли дополнительное время - изначально ожидалось, что опытно-промышленная эксплуатация завершится к 20 мая, затем срок продлили до конца ноября.

По информации Центра, на сегодняшний день для тестирования доступны модули формирования статистических и оперативных отчетов о вылове рыбы и морепродуктов на основании данных судовых суточных донесений, оформления в электронном виде разрешений на добычу и свидетельств соответствия ТСК, а также другие сервисы.

Fishnews