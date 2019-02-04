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ЦСМС начинает опытно-промышленную эксплуатацию портала Отраслевой системы мониторинга

Рыбаки опробуют портал ОСМ

ЦСМС начинает опытно-промышленную эксплуатацию портала Отраслевой системы мониторинга. Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Для тестирования доступны модули формирования статистических и оперативных отчетов о вылове на основании данных судовых суточных донесений, оформления электронных разрешений на добычу. А также модуль освидетельствования судов и судовладельцев по требованиям МКУБ.

Информацию о выявленных ошибках и замечаниях можно направлять через систему отслеживания, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Помимо этого, пользователи портала могут оценить использование сервисов по оформлению заявки на тестирование и переоформление ТСК, регистрации судна, внесению изменений в сведения о судне и оформления заявки на подключение электронного промыслового журнала.

Опытно-промышленная эксплуатация портала продлится до 20 мая. По информации центра, сейчас в системе более 400 пользователей, из них 283 внешних.

«Портал Отраслевой системы мониторинга мы видим как единое окно для обмена информацией и получения государственных услуг, взаимодействия рыбака, бизнеса и Росрыболовства. Портал полностью готов к опытно-промышленной эксплуатации, мы решили ряд очень важных, в том числе и застарелых проблем, учли пожелания бизнеса по предоставляемым услугам. Портал позволяет нажатием буквально одной кнопки сформировать отчетность, получить разрешение на вылов, передать данные о суточной добыче и решить другие, не менее значимые вопросы, существенно облегчив деятельность рыбаков», – отметил начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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