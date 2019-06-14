14 июня 2019 года

Тестировать портал ОСМ будут до зимы

Опытно-промышленную эксплуатацию портала Отраслевой системы мониторинга продлили до конца ноября. Дополнительное время выделили для доработки функционала с учетом полученных предложений и замечаний.

Распоряжение о продлении срока тестирования портала ОСМ подписал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Ранее ожидалось, что опытно-промышленная эксплуатация завершится к 20 мая. С инициативой о выделении дополнительного времени выступил Центр системы мониторинга рыболовства и связи.

«В конце мая мы подвели промежуточные итоги проведения опытно-промышленной эксплуатации портала ОСМ. С января мы получили ряд предложений по улучшению функционала портала, а также замечания, прежде всего, технического характера. Все полученные отклики мы рассмотрели и включили в план для дальнейшего устранения и доработки», - рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин.

По его словам, число пользователей в 2019 г. выросло вдвое. Несмотря на это, для формирования полноценного результата и выводов о работоспособности портала необходимо вовлечь еще больше участников, считают в Центре.

«Мы призываем рыбопромышленников активнее включаться в процесс, чтобы совместными усилиями сделать портал ОСМ эффективным, а главное, удобным инструментом для каждого рыбака», - подчеркнул Артем Вилкин.

Опытно-промышленная эксплуатация портала началась зимой 2019 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, сейчас для тестирования доступны модули формирования статистических и оперативных отчетов о вылове рыбы и морепродуктов на основании данных судовых суточных донесений, оформления в электронном виде разрешений на добычу и свидетельств соответствия ТСК и другие сервисы. На сегодняшний день на портале зарегистрировано около 1 тыс. пользователей, отмечают в Центре.

Fishnews