17 сентября 2019 года

Депутаты рассмотрят Каспийскую конвенцию

Госдума на заседании 19 сентября рассмотрит законопроект «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря». Документ учитывает интересы всех прибрежных стран, отмечали ранее в МИД России.

Проект федерального закона «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря» Госдума планирует рассмотреть на заседании 19 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется, что с докладом по документу выступит представитель России в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспия, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в Актау (Казахстан) в августе 2018 г. Работа над документом велась более 20 лет. Конвенция призвана определять и регулировать права и обязательства сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем. Участники договора – Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркмения.

Документ отвечает интересам всех прибрежных государств, заявили ранее в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве также считают, что договор создает необходимые правовые условия для наращивания сотрудничества в торгово-инвестиционной и транспортной сферах.

Fishnews