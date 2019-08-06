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Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в Актау (Казахстан) в августе 2018 г. Фото с сайта первого Каспийского экономического форума

Россия готовится обсудить вопросы Каспия

Первый Каспийский экономический форум пройдет в Туркмении с 11 по 12 августа. Встреча придаст дополнительный импульс сотрудничеству в регионе, выразил уверенность глава МИД Сергей Лавров.

Решение задачи экономического развития Каспийского региона на рациональной и взаимовыгодной основе приобретает особую актуальность после подписания Конвенции о правовом статусе Каспия. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» (текст опубликован на сайте МИД России).

«Очевидно, что документ отвечает интересам всех прибрежных государств не только потому, что его положениями четко определяются их взаимные права и обязательства по использованию данного водоема, меры по укреплению доверия и безопасности в этом районе мира в целом. Ценность данного международного договора также в том, что он создает необходимые правовые условия для наращивания сотрудничества в торгово-инвестиционной и транспортной сферах», - считает министр.

Он отметил, что необходимо создание специализированной площадки для прямых контактов между правительствами, профильными экономическими ведомствами и заинтересованными в работе на Каспии бизнес-структурами. В этой связи идея о регулярном проведении Каспийского экономического форума оказалась весьма своевременной, полагает глава МИД.

Сергей Лавров рассказал, что повестка форума включает широкий спектр вопросов по углублению торгово-экономических связей, улучшению инвестиционного климата, расширению практической кооперации в области промышленности, транспорта, инноваций и науки.

«Убежден: первый Каспийский экономический форум придаст дополнительный импульс сотрудничеству в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм, что будет способствовать в том числе превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов», - сказал министр.

В работе форума примет участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Каспийская конвенция – работа длиной в 20 лет

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в Актау (Казахстан) в августе 2018 г. Работа над документом велась более 20 лет. Конвенция призвана определять и регулировать права и обязательства сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем. Участники договора - Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркмения.

30 июля президент России Владимир Путин внес Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря на ратификацию в Госдуму.

Fishnews

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