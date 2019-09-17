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Магазин Нацрыбресурса в Мурманском рыбном порту. Фото пресс-службы предприятия

Владивосток получит рыбную витрину

Нацрыбресурс планирует уже в следующем году открыть специализированный рыбный магазин во Владивостоке. Ассортимент — от живой рыбы и крабов до продукции местных производителей по «социальным» ценам.

В декабре 2017 г. ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» открыло первый рыбный магазин, ориентированный на доступные цены, в Калининграде. За полтора года эта сеть выросла уже до пяти точек в главных рыбных городах, включая Мурманск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

«Стоимость продукции мы как государственное предприятие всегда согласовываем с Росрыболовством и стараемся держать ее достаточно низкой, кое-где даже ниже, чем в оптовом звене», — рассказал врио генерального директора Нацрыбресурса Сергей Харьков в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

По его словам, этот проект показал и населению, и рыбакам, что рыба может быть по-настоящему доступной. «В ряде регионов эту инициативу подхватили и местные власти. И самое важное, что, когда мы открываем магазин и начинаем продавать рыбу ниже рынка, остальным торговым точкам тоже приходится снижать цены. Для потребителя, безусловно, это плюс», — заявил руководитель ФГУП.

Следующим на очереди портовым городом, где появится рыбный магазин, скорее всего, станет столица Приморья. «Есть у нас в планах строительство рыбного магазина во Владивостоке. Уже выбрано место — в центре, на Светланской, прямо напротив краевого правительства. Сейчас будем разрабатывать проект. Более того, мы хотим этот магазин сделать своего рода визитной карточкой, чтобы его было не стыдно показать хоть министру, хоть губернатору, хоть президенту», — подтвердил Сергей Харьков.

Он обратил внимание, что ценовая политика магазина во Владивостоке будет несколько отличаться, потому что ассортимент будет рассчитан не только на горожан, но и на иностранных туристов. «Понятно, что на краба мы не поставим ценник 100 рублей: все-таки это дорогой деликатес. Но хотя бы на 10–12 видов рыбной продукции у нас цена будет ниже рынка, причем оптового рынка», — пообещал врио гендиректора Нацрыбресурса.

Хотя о точных сроках запуска проекта пока говорить рано, есть все шансы, что флагманский рыбный магазин краевой центр получит раньше многострадального рыбного рынка. «Сейчас мы заканчиваем с Росимуществом и Росреестром оформление документов на помещение. Если нам передадут его в октябре, то реально магазин мы откроем в мае. Думаю, в полгода уложимся», — отметил Сергей Харьков.

Fishnews

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