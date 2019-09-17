17 сентября 2019 года

«Непатриотические» карты возмутили главу Южной Кореи

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сделал строгое предупреждение подчиненным за надписи «Японское море» на географических картах. Это море в стране называют «Восточным».

Виновными оказались учреждения в структуре Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства. Именно на их сайтах были обнаружены «непатриотические» карты, пишут СМИ республики.

Представитель Синего дома (резиденции президента) Ко Мин Чжон заявил на брифинге, что будет проведено расследование по факту использования названия «Японское море». А также применения английского топонима «Лианкур» для обозначения архипелага, который по-корейски называется Токто (его принадлежность оспаривают Япония и Южная Корея).

Как сообщает корреспондент Fishnews, на картах компании Google может отображаться как принятое в Южной Корее название «Восточное море», так и используемое в большинстве стран, в том числе в России, «Японское море». Выбор происходит в автоматическом режиме, он зависит от местоположения устройства и домена первого уровня.

Fishnews