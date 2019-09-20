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Одно из судов экспедиции – «Профессор Кагановский». Фото пресс-службы ТИНРО

Лососевую молодь на морском нагуле посчитают ученые

Два научно-исследовательских судна – «ТИНРО» и «Профессор Кагановский» - отправились в Охотское и Берингово моря. Специалисты проведут учет молоди тихоокеанских лососей.

Траловые съемки позволят оценить численность сеголеток, скатившихся из рек на зимний нагул. Такие исследования специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) проводят уже второй год. Планируется, что схема работ позволит в короткие сроки охватить максимальную часть нагульной акватории, а в Охотском море – выполнить учет формирования смешанных скоплений молоди горбуши.

«Проводимые в прошлом году исследования позволили получить хорошие результаты и зарекомендовать себя как надежные и достоверные, – рассказал заместитель руководителя ТИНРО Александр Буслов. – Исходя из оценок, полученных в 2018 г., наука смогла дать прогноз на очень хорошую путину на Камчатке, что мы и наблюдали в текущем году».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, большой интерес представляет скат молоди горбуши от нереста прошлого года, ставшего рекордным по вылову тихоокеанских лососей. Что ждет рыбаков в 2020 г. – постараются прояснить ученые.

По словам специалистов, несмотря на большой опыт исследований морского периода жизни тихоокеанских лососей, еще многие вопросы их морской экологии остаются недостаточно изученными. Это относится к лососям с многолетним морским периодом (более 1 года), у которых в море одновременно происходит нагул рыб разных возрастных групп из разных поколений. А также к горбуше в связи со значительными флюктуациями ее численности.

Площадные траловые съемки по учету лососей на больших акваториях позволяют в короткие сроки получить дополнительную информацию для подготовки прогнозов возврата и объемов прогнозируемого вылова, отметили в институте.

Рейс планируется завершить 25 октября. В ходе экспедиции ученые также получат данные по питанию, кормовой базе молоди лососей и компонентов прилова, а также по трофической структуре сообществ нектона. Кроме того, будут проводиться гидрологические и гидробиологические исследования.

Fishnews

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