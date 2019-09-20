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Садки Тепловского рыбопитомника. Фото пресс-службы предприятия

Хозяйство Нацрыбресурса пополнил рыбопитомник

Президент принял решение о присоединении к Нацрыбресурсу Тепловского рыбопитомника в Саратовской области. Мероприятия по реорганизации должны быть обеспечены в течение шести месяцев.

Указ о реорганизации ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» - от 19 сентября 2019 г. № 462 – подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается присоединение к Нацрыбресурсу федерального государственного унитарного предприятия «Тепловский рыбопитомник». Правительство должно обеспечить мероприятия по реорганизации в течение полугода.

По информации с сайта рыбопитомника, он находится в Новобурасском районе Саратовской области. Предприятие было введено в эксплуатацию еще до революции. В списке продукции значатся карповые, стерлядь, форель.

В 2018 г. было принято решение об акционировании «Национальных рыбных ресурсов». При этом планируется слияние Нацрыбресурса с Центром системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и Главрыбводом, отвечающим за искусственное воспроизводство водных биоресурсов. Процесс реформирования идет, сообщил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей Харьков.

Как отметил собеседник издания, в результате будет создано системообразующее предприятие рыбной отрасли. «Оно будет охватывать своего рода жизненный цикл: разведение малька, мелиорацию, компенсационные мероприятия, выращивание товарной рыбы, производство рыбной продукции глубокой переработки, отправку ее на прилавок и т.д.», - сказал Сергей Харьков.

Fishnews

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