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Штрафы за выход на лед в опасный период обсудила Сахалинская областная дума. Фото пресс-службы парламента региона

Сахалин пока подумает о штрафах за опасные прогулки по льду

Сахалинская областная дума не поддержала в первом чтении законопроект о штрафах для рыболовов, которые выходят на лед в опасный период. Проблема с безопасностью людей серьезная, но решать ее нужно не карательными мерами, считают в региональном парламенте.

Депутаты Сахалинской областной думы рассмотрели проект о внесении изменений в региональный закон об административных правонарушениях. Предлагалось ввести штраф за выход или выезд на лед после предупреждения об опасности: для физических лиц – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических – от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Однако дума поправки отклонила. Введение штрафов может привести к перегибам на местах, считает депутат, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Конечно, прежде всего, важно обеспечить безопасность людей, но штрафы – не выход, полагает парламентарий. Нужно организовать дополнительное обсуждение, в том числе с рыболовами, заявил депутат Fishnews. Законопроект отправили на доработку.

В мае 2018 г. ответственность за «ледовые нарушения» была предусмотрена в Приморском крае. Выход на лед в запретный период влечет предупреждение или штраф для граждан в размере от 100 до 500 рублей. Выезд – предупреждение или штраф для граждан от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Fishnews

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