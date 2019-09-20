20 сентября 2019 года

Российских рыбаков приглашают в цеха Yantai Moon

Представителям российской рыбной отрасли предлагают посетить завод группы компаний Yantai Moon в городе Янтай. Экскурсия в цеха крупнейшего производителя холодильного оборудования в Китае запланирована на 28-29 октября.

Бренд Yantai Moon был основан в 1956 г., и сегодня он известен далеко за пределами Китая. Знакомы с ним и российские производители, в том числе рыбопромышленники, осуществляющие переработку как на берегу, так и в море.

Экскурсия для российской делегации приурочена к China Fisheries & Seafood Expo в Циндао и пройдет накануне выставки – с 28 по 29 октября.

В рамках поездки предлагается посетить структурные подразделения Yantai Moon в городе Янтай, недалеко от Циндао, встретиться с руководством группы компаний, в которую входит более шести производственно-торговых предприятий. Среди них – компания Moon Tech (Moon Environment Technology Co., Ltd.), которая имеет собственную производственную базу и научно-испытательное подразделение.

Российские рыбопромышленники также смогут осмотреть перерабатывающие предприятия, на которых используют современные китайские технологии заморозки. Так, в программу экскурсии включено посещение завода Haidu мощностью 120 тыс. тонн по переработке (рыбы и кальмара) и 600 тонн единовременного хранения готовой продукции.

Медиахолдинг Fishnews оказывает информационную помощь в организации этой поездки.

По всем вопросам участия в экскурсии, а также по программе поездки можно обращаться по телефону 8 (924) 233-31-36 либо на электронную почту n_sycheva@inbox.ru. Дата окончания приема заявок на экскурсию – 13 октября.

Fishnews