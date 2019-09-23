23 сентября 2019 года

Владимир Путин ждет четких границ ООПТ

По итогам ВЭФ президент Владимир Путин поручил отразить информацию о границах особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока в Едином госреестре недвижимости.

Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Как сообщает корреспондент Fishnews, на ВЭФ президент напомнил о задаче по ревизии особо охраняемых природных территорий.

«Отмечу, что уже давал поручение определиться и поставить на учет границы всех заповедников, национальных парков, других охраняемых территорий. Прошу ускорить такую работу по всей стране, а на Дальнем Востоке это нужно сделать в первую очередь, в приоритетном порядке», – заявил Владимир Путин.

Глава государства поставил правительству задачу обеспечить внесение сведений о границах ООПТ Дальневосточного федерального округа и центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Единый государственный реестр недвижимости. Срок выполнения поручения – 1 июля 2021 г.

Напомним, что тема регулирования деятельности на особо охраняемых природных территориях актуальна и для рыбной отрасли – для аквакультуры и рыболовства.

Fishnews