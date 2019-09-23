23 сентября 2019 года

Дипломаты России и КНДР решают, как обеспечить порядок на море

Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп обсудили инцидент с северокорейскими судами в Японском море.

17 сентября ФСБ России сообщила о задержании двух рыболовных шхун Северной Кореи, занимавшихся браконьерским промыслом в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одного из судов оказал вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Сообщалось сначала о трех, а затем о четырех раненых военнослужащих.

Российские следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России, 23 сентября заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов пригласил в министерство временного поверенного в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпа.

«В ходе беседы был затронут недавний инцидент с задержанием рыболовных судов КНДР, осуществлявших незаконный промысел в российских водах в Японском море. Стороны обсудили комплекс мер, необходимых для недопущения в будущем подобных происшествий», – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Fishnews