24 сентября 2019 года

Глава Росрыболовства оценил конкуренцию в отрасли

В рыбной отрасли более конкурентная среда, чем в других секторах добывающей промышленности в России, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Федеральная антимонопольная служба, выступая за введение в рыбной отрасли аукционов, в качестве одного из аргументов приводила необходимость привлечения в отрасль новых игроков.

По мнению руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, говорит об ограничении конкуренции в рыбном хозяйстве неверно. «Да, в рыбной отрасли, как и везде, есть крупные и более мелкие компании. Но здесь более конкурентная среда, чем в других секторах добывающей промышленности в России», – заявил замминистра сельского хозяйства – глава Федерального агентства по рыболовству в интервью газете «Fishnews Дайджест».

Новыми игроками в отрасли, считает Илья Шестаков, станут прежде всего портфельные, финансовые инвесторы. «Так как вряд ли придут новые инвесторы со своими компетенциями: нельзя просто вложить деньги, а потом учиться ловить рыбу и продавать ее. Поэтому, безусловно, нужны те, кто заработал опыт в этих процессах, несомненно, у них будет много преимуществ», – отметил руководитель ведомства.

Fishnews