25 сентября 2019 года

Аукционные квоты по крабу встраивают в общую систему

Правительство определило, в каком порядке должны распределяться общие допустимые уловы с учетом введения нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Предоставлять право на вылов ценного биоресурса будут по итогам аукционов.

Продолжается формирование правовой базы по квотам добычи крабов в инвестиционных целях. Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство внесло изменения в Положение о распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот их вылова (утверждено постановлением от 15 декабря 2005 г. № 768).

Список видов квот, применительно к которым распределяется ОДУ во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономзоне, на континентальном шельфе РФ, в Каспийском море, пополнили квоты вылова крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства.

Напомним, что по постановлению Росрыболовство каждый год, не позже 5 декабря, утверждает распределение общих допустимых уловов водных биоресурсов на предстоящий период. При этом разделение идет в зависимости от позиции вида квот в списке. Таким образом, объемы должны отводиться в следующем порядке:

– квоты для традиционного рыболовства КМНС,

– квоты для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях,

– квоты для рыболовства в целях аквакультуры,

– квоты в ИЭЗ РФ для иностранных государств,

– квоты для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях,

– квоты для организации любительского и спортивного рыболовства,

– квоты на инвестиционные цели,

– квоты добычи крабов в инвестиционных целях,

– квоты вылова в морских водах.

При этом предусмотрено: ОДУ того или иного вида краба в определенном районе добычи, распределяемый применительно к квоте добычи на инвестцели, – это 50% допустимых уловов, распределяемых по квоте добычи в морских водах, то есть по квоте для привычного промышленного и прибрежного рыболовства.

Если по квотам вылова крабов в инвестиционных целях не предоставлено право на добычу, объем переходит на квоту вылова в морских водах.

Изменения внесены постановлением правительства от 20 сентября 2019 г. № 1224.

Торги приближаются

Напомним, что изменения федерального закона о рыболовстве, предусматривающие аукционные крабовые квоты, были приняты 1 мая. Право на добычу по новому виду квот будет предоставляться на 15 лет. При этом договор с пользователем должен предусматривать реализацию проектов по строительству судов на территории России.

29 августа правительство опубликовало два постановления и два распоряжения, регулирующих распределение квот вылова крабов в инвестиционных целях.

Торги по крабам Дальнего Востока запланированы на 7-11 октября, по крабам Северного бассейна – на 14-15 октября.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews