25 сентября 2019 года

Пожар на «Петре Житникове» локализовали

Продолжается тушение загоревшейся в районе Южных Курил плавбазы «Петр Житников», в борьбу с огнем включился подошедший спасательный буксир «Преданный». Распространение пожара удалось остановить, с моря и палубы заливают перекрытия и очаг возгорания.

«Петр Житников» (владелец – ХК «Дальморепродукт») загорелся 24 сентября ночью по сахалинскому времени. Большую часть экипажа – 361 человека – эвакуировал рыбацкий флот, на борту осталась аварийная команда. С моря пожар помогали тушить промысловое судно «Чемпион» (с правого борта), затем – прибывший позднее пограничный сторожевой корабль «Чукотка» (с левого борта). Они орошали борта горящей плавбазы, охлаждая переборки, но вынуждены были отойти из-за ухудшения погоды.

Как рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, буксир «Преданный» подошел к «Петру Житникову» 24 сентября в 21:32 по сахалинскому времени. «Преданный» ошвартовался, и началось орошение очага возгорания, затем на судно высадились две аварийные партии. Они работали всю ночь, утром спасателей сменила аварийная команда плавбазы – 59 человек. Следующая смена запланирована ориентировочно на 13 часов.

Пожар попробовали тушить паром – запущен судовой котел, протянута специальная линия. Сейчас горящую часть судна заливают водой снаружи и изнутри, особое внимание уделяют охлаждению переборок. По словам Владимира Бардыка, главная задача на текущий момент – не допустить распространение огня. Пока его удалось локализовать в консервном цеху, помещение герметизировано.

Горящий цех находится на носу плавбазы, на корме безопасно, поэтому эвакуировать отдыхающие смены огнеборцев не требуется. Пострадавших нет, нет и угрозы разлива нефтепродуктов, сообщил руководитель отряда. «Петр Житников» в дрейфе, сейчас смещается к востоку. Аварийная команда контролирует остойчивость судна.

Около 13 часов по местному времени к плавбазе должен подойти спасатель «Атлас» из Корсакова, а 26 сентября – ЛСС «Сибирский» из Владивостока.

Fishnews