26 сентября 2019 года

В ООН бьют тревогу из-за глобального потепления

В специальном докладе ООН эксперты указывают на сокращение запасов водных биоресурсов из-за климатических изменений. Авторы документа выработали ряд предложений для исправления ситуации.

Специальный доклад об океанах и криосфере (ледовой оболочке Земли) подготовила Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Авторы документа призывают мировых лидеров «действовать без промедления», сообщили Fishnews в службе новостей ООН. Отмечено, что благополучие 670 млн человек в высокогорных районах и 680 млн человек в низменных прибрежных зонах напрямую зависит от здоровья океанов и криосферы.

Согласно докладу, за минувшее столетие уровень моря повысился на 15 см, а сейчас процесс происходит в два раза быстрее — по 3,6 мм в год. Далее темпы будут только ускоряться — этому способствует таяние ледников в полярных и высокогорных регионах.

Для морских экосистем главную угрозу представляют потепление, закисление и потеря кислорода. При повышении температуры слои воды плохо перемешиваются, а это приводит к сокращению поступления кислорода и питательных веществ. По прогнозам, к концу века океан будет поглощать в 2-4 раза больше тепла, чем в последние 50 лет, если глобальное потепление будет сдержано на уровне 2 °C, и в 5-7 раз - при более негативных сценариях.

Изменения уже сказываются на популяциях морских обитателей в прибрежных районах, открытом океане и на дне моря. Для человека это означает новые потери. Например, жители прибрежной полосы, зависящие от рыболовства, столкнутся с истощением ресурсов, обращают внимание авторы доклада.

Они пришли к выводу, что значительное сокращение выбросов парниковых газов, защита и восстановление экосистем, а также правильное управление природными ресурсами позволят сохранить океаны и криосферу и предотвратить дальнейшее усугубление ситуации.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата — организация, созданная для оценки риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами (действиями человека). МГЭИК основана в 1988 г. Всемирной метеорологической организацией и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), позднее была одобрена Генассамблеей ООН.

Специальный доклад МГЭИК об океанах и криосфере - это ключевой научный документ, опираясь на который, как надеются в ООН, мировые лидеры примут правильное решение. У политиков будет возможность обсудить новые данные на конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре в Чили. Напомним, 21 сентября Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, направленному на реализацию Рамочной конвенции.

Fishnews