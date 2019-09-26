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Совместную комиссию возглавляют вице-премьер – министр финансов Республики Корея ХОН Нам Ги и зампред правительства – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

«Рыбным» проектам России и Южной Кореи готовят поддержку

Для поддержки российско-корейских экономических проектов, в том числе в сфере рыбопереработки, планируется создать специальную финансовую платформу. Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

В Москве прошло заседание российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее возглавляют заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и вице-премьер – министр финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ, стороны обсудили план реализации концепции «девяти мостов», который президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил в 2017 г. на полях Восточного экономического форума.

«Это сотрудничество в различных областях, включая информационные технологии, медицину, сельское хозяйство, рыбопереработку, развитие инфраструктуры для туризма. Считаем необходимым совершенствовать инфраструктуру поддержки совместных экономических проектов. Для этого в том числе будем создавать специальную финансовую платформу», – заявил Юрий Трутнев.

По мнению вице-премьера – министра финансов Кореи, работу в рамках плана реализации концепции «девяти мостов» необходимо усилить. «Мы договорились прилагать усилия для достижения поставленных целей. Очень важно взаимодействие в сфере услуг и инвестиций. Начались переговоры по проекту двустороннего соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях. Состоялся первый раунд переговоров по проекту соглашения. Мы надеемся, что до конца этого года пройдет второй раунд переговоров с дальнейшей возможностью заключения соглашения в следующем году», – отметил представитель республики.

На встрече рассмотрели вопросы дальнейшего развития российско-корейского взаимодействия на Дальнем Востоке России. По данным пресс-службы правительства, сейчас на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток с участием корейского капитала реализуется 11 проектов стоимостью 123 млн долларов.

Fishnews

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