26 сентября 2019 года

Браконьерскому деликатесу хотят поставить «воздушный заслон»

Федеральное агентство по рыболовству предлагает ограничить объемы авиаперевозки лососевой икры физлицами – до 10 кг. Таким образом предполагается бороться с контрафактом.

Об инициативе рассказал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Глава федерального агентства отметил, что в Дальневосточном округе сложилась практика: физические лица используют багажные места при авиационных перелетах для перевозки коммерческих партий лососевой икры – более 25 кг. При этом товар, предназначенный для дальнейшей перепродажи, не проходит ветеринарный контроль и, как правило, не имеет документов, подтверждающих качество и безопасность, а также легальность происхождения.

«Эта возможность позволяет нарушителям реализовывать браконьерскую продукцию. По различным оценкам, объем таких перевозок составляет более 200 тонн за сезон», – уточнил Илья Шестаков.

Он обратил внимание, что лососевая икра является скоропортящимся продуктом и требует специальных условий для хранения и транспортировки (от 0 до +4 °C). А такой режим не может быть обеспечен при авиаперевозках (температура на борту от +20 до +24°C).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, по итогам заседания решено разработать проекты нормативных актов, предусматривающие ограничение объема транспортировки воздушным транспортом икры лососевых видов рыб для личного потребления.

Fishnews