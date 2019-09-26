26 сентября 2019 года

Переработка не успевает за экспортом

По мнению Счетной палаты, экспорт рыбопродукции с высокой степенью переработки растет слишком медленно — к 2024 г. доля такого товара не превысит 10% в общем объеме поставок. Это усложняет выполнение задачи по кратному увеличению стоимости рыбного экспорта.

Рыба и зерно по-прежнему играют важнейшую роль в экспорте отечественной продукции АПК, заявил 25 сентября на «правительственном часе» в Госдуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «Майский» указ ставит задачу о кратном наращивании экспорта. В 2019 году мы планируем поставить на внешние рынки продукции на 24 млрд долларов. Нашими ключевыми позициями остаются зерно и рыба», – доложил министр.

Он добавил, что речь идет не только о поставках сырья. «Большое внимание сегодня уделяется продукции с высокой добавленной стоимостью», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Тем не менее по основным группам товаров АПК регулятору пока не удается заметно изменить структуру экспорта. По итогам 2017 – 2018 гг. она характеризуется значительной долей товаров нижних переделов с невысокой добавленной стоимостью, и в текущем году ситуация в принципе не изменилась, рассказал депутатам аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс. По его словам, объем экспорта рыбной продукции с низкой степенью переработки в 2017 г. составил 86%, в 2018 г. – 88,4%, а по итогам первой половине 2019 г. – 86%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, чтобы выполнить задачу, стоящую перед отраслью, поставки рыбы и морепродуктов за рубеж к 2024 г. в стоимостном выражении должны увеличиться в 1,6 раза. Однако, по мнению аудитора, динамика роста экспорта продукции с высокой степенью переработки в натуральном выражении, заданная в госпрограмме развития рыбохозяйственного комплекса, для достижения этой цели недостаточна.

«К 2024 году на данную продукцию, как и в настоящее время, будет приходиться не более 10% всего рыбного экспорта. По нашему мнению, Минсельхозу стоит рассмотреть вопрос о корректировке этого показателя», – казал Алексей Каульбарс.

Fishnews