30 сентября 2019 года

ФСБ обновит регламент для пограничников

Федеральная служба безопасности готовит новый административный регламент по госконтролю в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Документ направлен на повышение качества работы, отмечено в пояснительной записке.

Проект приказа ФСБ «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Регламент распространяется на морские биоресурсы – они, напомним, находятся в ведении пограничной службы. При вступлении в силу нового документа действующий приказ ФСБ России от 25 декабря 2012 г. № 675 утратит силу.

Административный регламент устанавливает права и обязанности представителей пограничных органов, рыбаков, требования к осмотру судов, мест рыболовства, к контролю перегрузов, выгрузки уловов в морских портах, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что сейчас проводится реформа контроля и надзора. Для устранения избыточных и неэффективных требований должен применяться инструмент «регуляторной гильотины». В июле премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список ведомств и видов контроля, в отношении которых «регуляторная гильотина» будет применяться прежде всего. Однако по отдельным видам контроля решение было отложено – это в том числе и контроль рыболовства в морских водах. В сентябре стало известно, что ФСБ проинформировала о шагах по оптимизации контроля и надзора и заявила о нецелесообразности распространения на контроль за рыболовством механизма «регуляторной гильотины».

Fishnews