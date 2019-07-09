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Ведется дополнительная проработка в отношении контроля морского рыболовства со стороны ФСБ - необходимо решить, насколько подходит для этого общий формат «гильотины»

Контроль рыболовства попал в особый случай

Премьер Дмитрий Медведев утвердил список ведомств и видов контроля, в отношении которых прежде всего будет применяться механизм «регуляторной гильотины». Однако по отдельным видам контроля решение еще предстоит принять – это в том числе и контроль рыболовства в морских водах.

Напомним, что поручение о «регуляторной гильотине» дал президент Владимир Путин. С 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Предполагается, что им на смену придут современные нормы с учетом риск-ориентированного принципа.

Теперь глава правительства Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти и видов контроля, в отношении которых механизм «регуляторной гильотины» будет использоваться в первую очередь.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень вошло Росрыболовство и федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также государственный надзор за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности рыбопромысловых судов в районах промысла при осуществлении рыболовства.

В отношении отдельных видов контроля пяти органов власти ведется дополнительная проработка, рассказал заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов. Необходимо решить, насколько общий формат «гильотины» обоснован и подходит для этих органов, учитывая их специфику, или нужны индивидуальные подходы. Сюда вошла и ФСБ – в части контроля рыболовства в морских водах.

Отметим, что дорожная карта по реализации механизма «регуляторной гильотины» предусматривает график подготовки федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». В первом чтении законопроект о государственном контроле был принят в феврале 2018 г., затем решено было пересмотреть документ.

В мае Минэкономразвития разметило новую редакцию проекта закона на портале regulation.gov.ru. Как и в случае с редакцией, принятой в первом чтении, из сферы применения нового закона предлагалось исключить федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов.

Fishnews

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