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Свайка и игличка – главные инструменты тралмастера

«Фишеринг Сервис»: Идем на восток!

С июня во Владивостоке работает представительство мирового лидера в производстве орудий лова – «Фишеринг Сервис». В задачи филиала входит квалифицированное обслуживание, быстрый и качественный ремонт, а также ревизионные обследования тралов.

Специфика рыболовства на Дальнем Востоке такова, что промысел в основном ведется в более суровых климатических условиях, чем в Атлантике. Соответственно, ремонтировать поврежденное орудие лова на борту судна сложнее. При низких отрицательных температурах экипажи не зашивают сильные порывы своими силами, предпочитая отправлять тралы на берег. Это влечет дополнительные финансовые и временные издержки.

Как результат, дальневосточными рыбопромысловыми компаниями более востребованы такие качества промыслового вооружения, как прочность, надежность и простота в ремонте. Неудивительно, что продукция «Фишеринг Сервиса» пользуются здесь популярностью. По словам заместителя директора компании Дмитрия Федорова, с 2014 г. рыбаки Дальнего Востока приобрели более 230 тралов. С ними работают 95 судов.

Характер повреждений орудий лова зависит от объектов промысла, донного рельефа и других особенностей. «Мы наблюдаем довольно много порывов из-за касания грунта или зацепов за скалы на дне, – отметил собеседник Fishnews. – Также часто встречаются повреждения из-за трения орудий лова о палубу при постановке и выборке. На промысле скумбрии и иваси нередки повреждения из-за попадания в трал рыбы-луны и акул. Масса рыбы-луны может превышать 2 тонны, с таким весом она просто проходит сквозь дель. Например, у нас сейчас в ремонте находится трал с Шикотана, порванный рыбой-луной. Как результат – раскол полотна длиной 18 метров. Акулы меньше размером, но своей шершавой кожей они повреждают узлы дели, и орудие лова быстрее изнашивается».

К числу характерных повреждений относятся и порывы дели от чрезмерной нагрузки. По словам замдиректора «Фишеринг Сервис», такие порывы особенно часты, когда клиенты только учатся работать с тралами калининградской компании. «Рыбаки, начиная работать с нашей продукцией, не сразу понимают, что для успешного улова нужно меньше времени, чем раньше, и «передерживают» трал в воде, – обратил внимание Дмитрий Федоров. – В результате дель может просто не выдержать нагрузки от слишком большого улова. Особенно это касается тех, кто не использует на орудиях лова датчики наполнения, а ведет траление по часам».

Как отметили в компании, большой популярностью среди дальневосточников пользуются тралы с применением канатов ПЭН. Первый такой трал в «Фишеринг Сервисе» изготовили в 2016 г. Сейчас более 90% поставляемых на Дальним Восток тралов компании – именно с канатами ПЭН.

Контакты дальневосточного филиала: office@fs-dv.com

www.fishering.com

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