30 сентября 2019 года

Пожар на «Петре Житникове» потушили

Спасателям и аварийной команде удалось полностью погасить огонь на плавбазе «Петр Житников», загоревшейся ночью 24 сентября у Южных Курил. Люди не пострадали, разлива топлива тоже удалось избежать.

Площадь пожара начала сокращаться в пятницу 27 сентября, когда к тушению подключилось ледокольно-спасательное судно «Сибирский». С помощью «Морпена» огонь удалось погасить в нижнем цеху. Все выходные спасатели и аварийная команда «Петра Житникова» продолжали заливать пеной и водой верхний цех с тлеющей гофротарой.

Как рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, в 14:16 по сахалинскому времени стало известно о том, что пожар потушен. Спасатели «Преданный» и «Атлас» продолжают поливать еще нагретые участки плавбазы с моря.

Неподалеку находятся «Сибирский» и рыболовное судно «Чемпион» (оно первым начало оказывать помощь «Петру Житникову»). Плавбаза на ходу, она по-прежнему дрейфует на равноудалении от Шикотана и Итурупа. Решение о дальнейшем пункте назначения «Петра Житникова» примет судовладелец - ХК «Дальморепродукт».

Fishnews