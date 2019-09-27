27 сентября 2019 года

Огонь на «Петре Житникове» сдал позиции

В тушение плавбазы «Петр Житников», загоревшейся в районе Южных Курил, включился подошедший из Владивостока спасатель «Сибирский». Площадь пожара удалось существенно сократить.

«Петр Житников» (владелец – ХК «Дальморепродукт») загорелся 24 сентября ночью по сахалинскому времени. Большую часть экипажа – 361 человека – эвакуировал рыбацкий флот.

Сначала огонь тушила оставшаяся аварийная команда, с моря помогали промысловое судно «Чемпион» и прибывший позднее пограничный сторожевой корабль «Чукотка». Они орошали борта плавбазы. Вечером 24 сентября к «Петру Житникову» подошел морской спасательный буксир «Преданный», команда которого начала бороться с огнем снаружи и на борту. Пожар был локализован. 25 сентября около 14 часов по местному времени к операции подключился сахалинский спасатель «Атлас».

Как сообщил Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, 27 сентября примерно в 6 часов по местному времени к плавбазе подошло ЛСС «Сибирский». Планировалось, что оно прибудет почти на сутки раньше, но погода внесла коррективы: «Петра Житникова» снесло примерно на 20 миль в океан.

«Сибирский» привез 15 кубометров «Морпена». Его заливают в емкости, которые доставляет «Чемпион», затем пенообразователь отправляют на плавбазу и используют для тушения пожара. Огонь удалось полностью погасить в нижнем цеху, в верхнем продолжает гореть гофротара. Большие кучи тлеющих бумажных мешков залили пеной, потом их попробуют разбить струями воды.

На борту работают, сменяя друг друга, аварийные команды «Петра Житникова» и «Преданного». С моря горящую плавбазу поочередно орошают «Атлас» и «Чукотка». Аварийное судно находится на равноудалении от Шикотана и Итурупа.

Fishnews