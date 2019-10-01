01 октября 2019 года

Камчатка определилась со сроками закрытия навигации

Раньше всего – с середины октября – маломерные суда должны завершить работу на водных объектах в Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах Камчатского края.

Сроки окончания навигации в Камчатском крае на 2019 г. определены постановлением регионального правительства от 27 сентября 2019 г. № 414.

С 15 октября нельзя выходить на маломерных судах на водные объекты в Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах, сообщает корреспондент Fishnews.

Через полмесяца – с 1 ноября – закроется сезон на водных объектах в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, Палане, Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильсковском, Соболевском, Тигильском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском районах.

Эти требования не распространяются на флот, который власти используют при осуществлении контроля и надзора, на суда пожарно-, поисков- и аварийно-спасательных формирований МЧС. Для них навигация закроется с 15 ноября во внутренних морских водах, с 19 ноября – на внутренних водоемах.

Fishnews