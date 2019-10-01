01 октября 2019 года

Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

Координация со стороны государства и кооперация внутри отрасли, локализация производства и возрождение судоремонта в России – эти шаги способны развить машиностроение для рыбаков, полагает гендиректор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Современный мировой рынок рыбоперерабатывающего оборудования можно условно разделить на два сегмента: производителей серийных машин для переработки и тех, кто специализируется на создании перерабатывающих заводов. При этом, как отмечают специалисты, если в первой группе за последнее 10-15 лет каких-либо революционных открытий не происходило (именно в части разделки сырья), то второе направление находится в постоянном развитии и совершенствовании – вслед за потребностями самого рынка.

Та же классификация применима и к отечественному рынку производителей оборудования, отмечает генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко. Причем, как рассказал Fishnews представитель отрасли, если в разработке оборудования Россия пока существенно отстает от мирового уровня по ряду причин, то в строительстве рыбоперерабатывающих фабрик положение вещей значительно лучше.

«Несмотря на отставание от мировых лидеров, здесь Россия вышла на определенный уровень. Вместе с коллегами из «Технологического оборудования» мы анализировали ситуацию и сошлись во мнении, что до 70-80% комплектации любой рыбоперерабатывающей фабрики можно делать в России. Есть реальная возможность существенно снижать общую стоимость подобных проектов за счет возможностей российских производителей», – отмечает Артем Шевченко.

Однако, по его словам, развивать в России можно и нужно оба направления. А для этого уже сейчас важно предпринимать действия как самим производителям рыбоперерабатывающего оборудования, так и регулятору, и рыбопромышленникам.

В первую очередь, отмечает глава производственной компании, отрасли важна консолидация и участие государства, причем не столько в финансовом аспекте, сколько в плане координации действий.

«Есть большая потребность именно в согласованности действий между всеми участниками», – подчеркнул гендиректор АО «Дальрыбтехцентр». По его словам, возможно организовать пул отечественных производителей оборудования и технологий, которые в рамках соглашения могли бы принять на себя обязательства по созданию прототипа современного оборудования или уникальных решений. «Если скоординировать эту работу с рыбацкими ассоциациями, мы получим результат!» – уверен Артем Шевченко. Роль координатора в такой работе должно сыграть Росрыболовство, полагает он.

«К сожалению, разрозненность сегодня присутствует и среди самих производственных компаний, – обращает внимание представитель отрасли. – Нередко возникают ситуации, когда несколько организаций разрабатывают одно и то же устройство, тратя на это и без того скудный инженерный потенциал, а потом еще и «толкаются локтями» на рынке. А если бы это скоординировать и направить в нужное русло, результаты были бы совсем иные».

Не менее важно для отечественного машиностроения повышать локализацию производства, причем именно в том регионе (промысловом бассейне), где такое оборудование должно эксплуатироваться, считает Артем Шевченко. Важно побуждать иностранные компании, которые активно работают на рынке рыбного технологического оборудования, размещать свое производство в России или через сотрудничество с российскими производственными компаниями совместно реализовывать проекты. Но также стоит поддерживать и отечественных производителей, отдавая предпочтение российским компаниям, производящим аналоги иностранного оборудования, полагает эксперт. Опыт зарубежных стран, где сегодня рынок рыбоперерабатывающего оборудования развит высоко, доказывает эффективность подобных мер, отмечает он.

Ключевым инструментом развития отрасли машиностроения также должно стать возрождение судоремонта и возвращение отечественных судов для обслуживания на российском берегу. Положительным примером стала работа с компанией «Примкраб», которая этим летом решилась сделать переоборудование одного из своих судов во Владивостоке, рассказал генеральный директор компании «ДРТЦ».



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