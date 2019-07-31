31 июля 2019 года

Дальнему Востоку просят вернуть судоремонтную отрасль

Хорошим стимулом к развитию отечественного машиностроения и привлечения людского ресурса на Дальний Восток способно стать возрождение судоремонтного комплекса в Приморском крае, отмечают в отрасли.

Своими предложениями по развитию промышленного сектора экономики Дальнего Востока поделились российские производители оборудования для рыбной отрасли. Такая задача была поставлена перед участниками заседания рабочей подгруппы по импортозамещению, прошедшего на полях III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Обсуждение велось вокруг темы «Машины и оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности».

В заседании приняли участие представители Минпромторга, Росрыболовства, рыбопромышленных предприятий и отечественных компаний – производителей оборудования для отрасли. Эксперты обсудили пути взаимодействия, потребности рынка в оборудовании для судовой и береговой рыбопереработки, перспективы локализации производства и т.д., сообщает пресс-служба министерства.

По мнению российских машиностроителей, одним из приоритетных направлений должно стать возрождение судоремонтного комплекса в Приморском крае. Тем более что спрос на судоремонт в регионе большой, отмечает генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

«Полагаем, что судоремонт на Дальнем Востоке нуждается в мерах поддержки не меньше, чем судостроение, которому сегодня уделяется большое внимание. Важно составить программу возрождения судоремонтного комплекса Приморского края. Это позволит обеспечить всеми необходимыми услугами и работами рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий флот Дальнего Востока», – рассказал Fishnews представитель машиностроительной отрасли.

По его словам, стратегической целью такой программы на ближайшие 5-7 лет должно стать возвращение рыболовецких судов, проходящих ремонт и обслуживание в портах Южной Кореи и Китая, обратно в Россию. Для этого, считают в компании, должен быть разработан комплекс мер по эффективному использованию существующих мощностей, созданию дополнительной инфраструктуры, повышению качества и расширению номенклатуры судоремонтных работ. Нужно уделить внимание повышению эффективности работы местных компаний, определить требования к подготовке кадров и т.д.

Не менее важно для развития этого направления повышать долю участия дальневосточных производственных предприятий в проектах, которые реализуются в регионе в сферах судостроения, судоремонта, строительства береговых и судовых заводов по переработке рыбы, отмечается в предложениях «Дальрыбтехцентра».

По мнению Артема Шевченко, государству стоит подумать и над мерами по созданию более благоприятной среды для отечественных производителей с учетом рыночных реалий.

«Уже сегодня российские компании выпускают широкий спектр современного оборудования и технологий для судовой и береговой рыбопереработки, которые в отдельных аспектах даже превосходят зарубежные аналоги. Но, к сожалению, сложно конкурировать с иностранными производителями, когда с их стороны в ход идут разные преференции, а порой даже инструменты недобросовестной игры на рынке. Нам, как производителям, хотелось бы рассчитывать на понимание со стороны своего государства и иметь возможность совместно искать решения подобных вопросов. Во всяком случае, чтобы исключить случаи недобросовестной конкуренции», – отметил генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр».

Fishnews