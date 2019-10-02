02 октября 2019 года

Мурманская наука получила подкрепление

Трансарктический рейс НИС «Профессор Леванидов» через Севморпуть завершен. Судно, переведенное из Тихоокеанского филиала ВНИРО в Полярный филиал (ПИНРО), обеспечит выполнение экспедиционных исследований на Северном бассейне.

НИС «Профессор Леванидов» завершило трехмесячный переход из Владивостока в Мурманск, пройдя Северным морским путем, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В ходе рейса, стартовавшего 7 июля, судно выполнило донную траловую съемку в Беринговом море в рамках программы государственного мониторинга водных биоресурсов. По пути на запад специалисты также провели ряд исследований в Чукотском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых, а затем в Карском и Баренцевом морях. Встреча участников похода состоится 3 октября в Полярном филиале ВНИРО (ПИНРО).

Масштабная научная экспедиция по изучению водных биоресурсов северных морей совместно с НИС «Академик Мстислав Келдыш» была организована в рамках программы исследований Росрыболовства и РАН, утвержденной в июне 2019 г. на полях Петербургского международного экономического форума. В задачу ученых входили комплексные исследования водных биоресурсов и среды их обитания, включая кормовую базу, современных климатических и гидрологических характеристик Арктического региона.

После экспедиции НИС «Профессор Леванидов» со всеми лабораториями и научным оборудованием будет передан из Тихоокеанского филиала ВНИРО в ПИНРО. Судно останется в Мурманске и усилит работу научно-исследовательского флота на Северном бассейне.

Fishnews