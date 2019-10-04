04 октября 2019 года

О проблеме перегрузов напомнили на конгрессе рыбаков

На конгрессе рыбаков во Владивостоке президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов выступил с предложениями по исключению административных барьеров.

Одна из инициатив – по перегрузам уловов и рыбопродукции. Об этом уже несколько лет говорят рыбопромышленники в разных регионах. От Сахалина планируется инициировать изменения законодательства о континентальном шельфе и экономической зоне и исключить требование о присутствии должностного лица пограничного органа при перегрузах, сообщил руководитель АРСО.

Это норма избыточна, ведь в дальнейшем уловы и продукция все равно проходят оформление в порту; получается, что это барьер для законопослушных рыбаков, которые соблюдают законы. Такие аргументы привел президент объединения, сообщает корреспондент Fishnews.

Если говорить о крупномасштабном промысле, например о добыче минтая, то судовладельцы говорят, что инспекторов достаточно, сбоев нет. «Однако мы в последнее время столкнулись с проблемой при промысле других видов водных биоресурсов», – рассказал Максим Козлов. Простой судов может превышать трое суток, отметил он. В результате предприятия несут убытки.

Требование к перегрузам мешает развитию промысла сардины-иваси и скумбрии, которые доставляются на берег наливом. Позиция контролирующего органа – проследить за объемом уловов, переливаемых насосом с добывающего судна на транспортное, невозможно. Поэтому флоту приходится сниматься с промысла и следовать для сдачи рыбы на берег, хотя это могли бы делать «транспорта».

«Предлагаем поддержать исключение требования обязательного присутствия должностного лица на перегрузке в море», – обратился к рыбацкому сообществу руководитель АРСО.

Fishnews