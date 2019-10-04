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Замруководителя Росрыболовства Петр САВЧУК, чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР и генеральный директор Knarr Russia Йонас ТРИГГВАСОН

К вопросу подготовки кадров предложили подойти по-новому

Участники Международного конгресса рыбаков поддержали идею создания центра компетенции по подготовке специалистов для работы с передовыми технологиями в рыбопереработке. Росрыболовство готово взять координацию процесса на себя, отметил замглавы ведомства Петр Савчук.

О необходимости создания образовательных межвузовских площадок на базе производственных предприятий для практической подготовки инженерных кадров напомнил генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров. Актуальный вопрос подняли на XIV Международном конгрессе рыбаков в рамках панельной дискуссии, посвященной технической модернизации рыбной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews.

Представители машиностроительной отрасли совместно с вузами на протяжении последних лет пытаются найти варианты решения проблемы, но пока без активного участия государства.

Этот вопрос становится все острее с приходом на Дальний Восток современных мировых технологий рыбопереработки. Требуются специалисты, способные не просто работать на таких машинах, но и обслуживать, оперировать и ремонтировать их, подтвердил генеральный директор Knarr Russia Йонас Триггвасон.

«Это прекрасная идея организовать платформу здесь, на базе вашего отраслевого вуза. Потребность действительно есть, мы слышим ее и от ваших коллег в Мурманске: они просили нас принять участие в создании специализированной кафедры по подготовке специалистов для такого технологического оборудования. И этот вопрос рассматривается нашими исландскими вузами», – рассказал Йонас Триггвасон.

Тему сотрудничества и в образовательной сфере активно поддержала чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Берглинд Асгейрсдоттир.

«Правильный поставлен вопрос: первое – нужна координация – то, о чем сегодня говорил и «Дальрыбтехцентр», – согласился замруководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. – Хотя, с одной стороны, это действительно не полномочия Росрыболовства, но здесь то же, что и с судостроением: это нам необходимо, это необходимо рыбакам. Поэтому мы возьмем эту координацию на себя».

Представитель отраслевого ведомства также пригласил исландские компании поучаствовать в решении задачи подготовки современных кадров.

«Готовы ли русские использовать современные технологии? Этот вопрос связан с тем, как вы воспринимаете обучение – боитесь этого или готовы научиться», – обратился к коллегам председатель совета директоров компании-проектанта «Наутик Рус» Альфред Тулиниус. По его мнению, исландские компании уже давно мыслят иными категориями и готовы активно участвовать «во всех подобных изменениях».

Fishnews

  • Замруководителя Росрыболовства Петр САВЧУК, чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР и генеральный директор Knarr Russia Йонас ТРИГГВАСОН
  • Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ
  • Председатель совета директоров компании-проектанта «Наутик Рус» Альфред ТУЛИНИУС
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    НазадМетки: дальний востокмурманскросрыболовствосудостроение
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