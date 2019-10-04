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Вопросы аквакультуры обсудили на Международном конгрессе рыбаков

«Аквавосток» пока не оправдал ожидания

Интернет-сервис для создания рыбоводных участков оказался хуже предыдущего порядка формирования РВУ, заявил председатель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края Вадим Лихачев.

Особый порядок формирования морских рыбоводных участков для Дальнего Востока предусмотрели в 2018 г. Для подачи заявлений об определении границ РВУ был создан специальный интернет-сервисwww.aquavostok.ru. Стартовали электронные аукционы по закреплению участков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, после года работы «Аквавостока» промежуточные итоги подвели на Конгрессе рыбаков. О плюсах и минусах нового ресурса рассказал председатель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) Вадим Лихачев.

К плюсам он отнес возможность дистанционного создания участка из любого места с хорошей интернет-связью. Кроме того, на онлайн-карте можно увидеть действующие участки.

Минусов в «Аквавостоке» увидели гораздо больше. Прежде всего, это низкая надежность работы сайта, о которой говорили и на предыдущих конгрессах.

«Он и сейчас не всегда корректно работает. В ноябре прошлого года пользователи умудрились сформировать рыбоводный участок на территории охранной зоны Дальневосточного морского заповедника, где марикультурная деятельность по определению запрещена. Но, тем не менее, смогли. Прокуратура это дело опротестовала.

Был еще пример наглядный. Другой пользователь умудрился сформировать рыбоводный участок на промысловых запасах серого ежа. Компания, его добывающая, была несказанно раздосадована», – рассказал Вадим Лихачев.

По его словам, такого бы не произошло, если бы порядок формирования участков остался прежним.

Докладчик обратил внимание, что РВУ на «Аквавостоке» формируются квадратно-гнездовым способом: не менее 100 га каждый, с четырьмя равными сторонами не более километра каждая. Ранее пользователь мог подать заявку на формирование марикультурного участка практически любой площади и формы.

Кроме того, согласно закраске акваторий на интернет-ресурсе, в наиболее благоприятном для марикультуре Хасанском районе невозможно сформировать участки не в открытом море и на глубине менее 35 м, отметил докладчик.

Сложности возникли и с доступностью технических специалистов-операторов Фонда развития Дальнего Востока. «У нас недавно возникла надобность с ними пообщаться. Представительство Фонда во Владивостоке есть. Попытались связаться – технических специалистов нет. Послали в Хабаровск. Дозвонились до Хабаровска – технических специалистов, которые могли бы ответить на наши вопросы, нет. Дали координаты московской приемной Фонда. В этой московской приемной мы и увязли, толком ни до кого не дозвонившись – там у них АТС срабатывает», – поведал представитель отраслевого объединения.

Глава АМКОР подчеркнул, что аквафермеров интересовала цена вопроса: сколько государство потратило на этот интернет-ресурс? По словам Вадима Лихачева, бесперспективность дальнейшего функционирования «Аквавостока» осознают и в Росрыболовстве.

Позиция ассоциации – вернуться «к старому доброму порядку», когда решение о формировании участков принимала специальная комиссия, в состав которой входили представители науки, военной гидрографии, департамента градостроительства, отраслевых объединений.

Fishnews

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