07 октября 2019 года

Депутаты предложили возобновить поддержку лососеводов

Сахалинская областная дума обратилась в правительство региона с предложением выделить средства на поддержку рыбоводных заводов. Предприятия помогают восполнять ресурсную базу, при этом расходы их возросли.

Депутаты Сахалинской области предложили региональному правительству рассмотреть вопрос о возможности выделения средств бюджета Сахалинской области на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. на развитие аквакультуры. Обращение на имя зампреда правительства Алексея Белика направил председатель областной думы Андрей Хапочкин.

В рамках региональной госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса предлагается предусмотреть предоставление субсидий, чтобы помочь рыбоводным заводам возмещать затраты по приобретению посадочного материала и кормов.

До 2017 г. предприятия Сахалинской области, занимающиеся воспроизводством тихоокеанских лососей, получали финансовую поддержку, однако с 2018 г. такой меры нет, обратили внимание в парламенте.

В обращении отмечено, что на Сахалине в последние годы наблюдается снижение уловов горбуши. При этом возвраты кеты заводского происхождения остаются стабильными, что подтверждает эффективность работы предприятий. Между тем затраты на приобретение посадочного материала возросли, подорожали корма.

С предложение разработать программу по компенсации части затрат на приобретение малька и посадочного материала выступил на заседании думского комитета по экономическому развитию депутат, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Fishnews