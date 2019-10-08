08 октября 2019 года

Хабаровские власти высказали свое мнение о путине

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на пресс-конференции подвел итоги лова лососей. В путину следующего года вновь планируется вводить ограничения, в первую очередь для предприятий, заявили в пресс-службе главы региона по итогам мероприятия.

Меры по ограничению промышленной добычи лососей в Хабаровском крае дали свои результаты – в заполнении нерестилищ и дополнительных подходах к рыбоводным заводам, заявил губернатор Сергей Фургал.

«Вместе с тем это не позволило полностью переломить ситуацию, связанную с сокращением популяции лососевых. В связи с этим планируются дальнейшие ограничительные меры, которые в первую очередь могут коснуться промысловых предприятий», – сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Краевые власти заявили, что «совместно с отраслевой наукой продолжат изучать ситуацию в сфере восполнения популяции лососевых». По словам губернатора, не исключено, что летняя путина в следующем году будет также закрыта для промышленного рыболовства.

Как следует из сообщения пресс-службы правительства края, сохраняется курс на сокращение заездков, есть намерение пересмотреть объемы для предприятий на осеннюю путину. При этом для спортивного и любительского рыболовства количество участков планируется увеличить.

Отметим, что вокруг организации путины в бассейне Амура уже не первый год кипят споры. В этом году вопросы у рыбопромышленников вызвала работа краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Представители рыбного бизнеса не раз указывали на то, что решения принимаются не исходя из состояния ресурса, а по политическим соображениям.

Fishnews