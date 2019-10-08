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Рыбаки предлагают пограничникам обсудить новый регламент

Рыбаки приглашают пограничников обсудить новый регламент

Проект административного регламента пограничной службы пока взывает вопросы, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Подготовку документа обязательно нужно обсудить с рыбацким сообществом, считает он.

Федеральная служба безопасности опубликовала проект нового административного регламента по госконтролю в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Новый документ должен прийти на смену действующему приказу ФСБ России от 25 декабря 2012 г. № 675.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что обновление регламента направлено на повышение качества работы. Однако в отраслевом сообществе считают, что документ нуждается в дополнительном обсуждении. О том, какие вопросы возникают к действующему и новому регламенту, Fishnews рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Предусматривается, что должностное лицо пограничного органа только по одному служебному удостоверению имеет право полностью проверять хозяйственную деятельность. Нам кажется, что должен быть приказ либо распоряжение о направлении должностного лица для исполнения конкретных служебных обязанностей – по аналогии с административным регламентом Росрыболовства», – заявил руководитель АРСО. Рыбакам предоставляется возможность знакомиться с результатами госконтроля и делать соответствующую запись в акте о результатах контроля и надзора, но нужно, чтобы проверяющие оставляли им копию документа. Регламент предусматривает возможность проверять помещения, территории хозяйствующего субъекта, однако не предусматривает, что должные лица должны составлять в этом случае акт проверки.

Согласно проекту, представитель пограничного органа имеет право «включать и эксплуатировать судовые приборы и механизмы, необходимые для обеспечения осмотра, доставления или обеспечения безопасности осматриваемого судна». Такая возможность предусматривается, если члены экипажа отказываются выполнить требование по включению и использованию. Отказ экипажа и решение должностного лица пограноргана нужно фиксировать документально, чтобы затем не возникало конфликтных ситуаций между судовладельцем и контролерами, считает Максим Козлов.

Руководитель ассоциации обратил внимание на возможность пограничных органов «приостанавливать рыболовство в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормами международного права». Возникает вопрос: что это за случаи и как это соотносится с временным запретом деятельности, включенным в КоАП.

Предусматривается, что представитель пограноргана может запрашивать и получать информацию о качестве уловов и рыбопродукции. «Возникает вопрос: не выходит ли это за пределы компетенции пограничных органов», – обратил внимание глава ассоциации.

Необходимо провести с представителями пограничной службы совещание и обсудить накопившиеся проблемы, полагают в АРСО.

Fishnews

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