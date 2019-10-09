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Краб-стригун ангулятус. Фото с сайта Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Государство еще раз попытается продать квоты на глубоководных крабов

На участие в аукционе по долям квот вылова глубоководных крабов никто не подал заявок – эти объемы будут выставлены на новые торги по более низкой цене, рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал в СМИ ход первого аукциона по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях.

Торги проводятся в несколько этапов. Всего был выставлен 41 лот. В первые два дня – 7 и 8 октября – аукцион прошел по 12 «пакетам», сообщает корреспондент Fishnews. Об этом свидетельствует статус «Состоялся» на электронной площадке. «Пакеты» включают:

Лот № 1. Краб-стригун опилио, краб волосатый четырехугольный в Западно-Сахалинской подзоне, краб колючий в подзоне Приморье, Восточно-Сахалинская подзоне, краб равношипый в Южно-Курильской зоне, краб синий в Восточно-Сахалинской подзоне – 100% долей.

Лоты № 2-12. Краб-стригун опилио в Северо-Охотоморской подзоне, краб камчатский в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах, краб синий в Северо-Охотоморской подзоне, краб равношипый в Северо-Охотоморской подзоне, Северо-Курильской зоне – доли в 5,263% в каждом «пакете» по каждому объекту.

Крабовые аукционы проходит в условиях жесткой конкуренции, на некоторых из них участников в два раза больше, чем лотов, сообщил «Интерфаксу» Илья Шестаков.

«Он добавил, что на шесть лотов по вылову глубоководных крабов желающих не нашлось. Росрыболовство будет выставлять их на торги повторно по более низкой цене», - передает информагентство.

По глубоководным крабам – это лоты № 23-28 - торги были запланированы на 10 и 11 октября. «Пакеты» включают доли квот добычи стригуна красного в подзоне Приморье, Западно-Сахалинской подзоне, стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской, Северо-Охотоморской подзонах.

По правилам, если на торги никто не заявился, Росрыболовство вправе провести процедуру повторно, «при этом начальная цена предмета аукциона (лота) может быть снижена не более чем на 10%».

Когда список видов краба, право на вылов которых будет выставляться на торги, только готовился, представители бизнеса – Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья – призывали не торопиться с включением в перечень глубоководных крабов. Для промысла этих объектов необходим особый опыт, чтобы его приобрести требуются долгие годы и серьезные финансовые вложения, отмечали специалисты. В АРПП также указывали, что из-за устаревших требований по мышьяку для глубоководных крабов ограничен рынок сбыта.

Аукцион по продаже долей квот вылова крабов продолжится 9 октября. Торги по объектам промысла в Дальневосточном бассейне должны завершиться 14 октября. С 14 по 15 октября будут продаваться доли квот добычи в Северном бассейне.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на них реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

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НазадМетки: крабросрыболовство
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