09 октября 2019 года

Лосось вновь оказался на высоте

Вылов тихоокеанских лососей, по данным на 8 октября, составил 484,2 тыс. тонн. По прогнозам ученых, объемы добычи превысят 500 тыс. тонн.

Уловы лосося на 40% выше показателя на 8 октября 2017 г. и составили 484,2 тыс. тонн (результаты путины «нечетного» года сопоставляются с результатами предыдущего «нечетного» года и наоборот). Динамика промысла обсуждалась на очередном заседании штаба путины, которое замглавы Росрыболовства Петр Савчук провел в режиме видеоконференции с дальневосточными теруправлениями ведомства.

Сейчас лососевая путина продолжается на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях.

По оперативным данным, в Сахалинской области выловлено около 62,9 тыс. тонн – на 28% выше уровня 2017 г. В Хабаровском крае освоено на 41% меньше показателя за аналогичный период позапрошлого года – около 27,6 тыс. тонн. В Приморье вылов в 2,5 раза превысил уровень 2017 г. и достиг более 80 тонн.

В Камчатском крае по итогам путины 2019 г. рыбопромышленники добыли около 378 тыс. тонн – на 57% больше результата позапрошлого года. В Магаданской области вылов вырос на 51% – до 10,4 тыс. тонн.

В ходе штаба Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО) представил обновленный прогноз вылова тихоокеанских лососей в 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Как ожидают ученые, объем добычи превысит 500 тыс. тонн.

По данным Приморского территориального управления, холодильники в среднем загружены на 97%. В западные регионы России из Владивостока отправлен 61 ускоренный поезд с рыбопродукцией. Стоимость доставки из Владивостока до Москвы находится на уровне 14,5 – 15 руб./кг.

Петр Савчук поручил территориальным управлениям подвести и обобщить итоги путины, в том числе по контрольно-надзорным мероприятиям, работе с коренными малочисленными народами Севера (КМНС), выявленным нарушениям в области рыболовства и межведомственному взаимодействию. Информация о результатах путины будет представлена на Дальневосточном научно-промысловом совете. Планируется, что ДВНПС соберется во Владивостоке в начале ноября.

Напомним, что в 2018 г. «красная» путина стала рекордной. Рыбаки взяли свыше 676 тыс. тонн тихоокеанских лососей.



Fishnews