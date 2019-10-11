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Руководитель департамента технического регулирования ВНИРО Ирина ИГОНИН

Зоология не во благо потребителя

ВНИРО планирует в 2020 г. разработать справочник по зоологическим наименованиям водных биоресурсов, которым могли бы руководствоваться производители для выполнения требований техрегламента в части маркировки рыбной продукции.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), проблема определения зоологического наименования вида водных биоресурсов в наименовании пищевой рыбной продукции – одна из самых распространенных, с которыми сталкиваются производители, пытаясь выполнить требования техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

«По поводу этой проблемы огромное количество писем», – заявила на круглом столе по техрегулированию, прошедшем в рамках выставки «Золотая осень – 2019», руководитель департамента технического регулирования ВНИРО Ирина Игонина.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в соответствии с техрегламентом маркировка упакованной пищевой рыбной продукции должна включать зоологическое наименование вида водного биоресурса или объекта аквакультуры. Правда, что именно подразумевается под зоологическим наименованием, не уточняется, как не указан и документ, в котором это наименование можно посмотреть.

Эксперт отметила, что для помощи производителям на сайтах ВАРПЭ, ВНИРО и ЕЭК размещен перечень справочных, методических, нормативных и технических документов для определения зоологического наименования видов водных биоресурсов или объектов аквакультуры на русском языке. Ирина Игонина рекомендовала в первую очередь ориентироваться на распоряжение правительства от 18 ноября 2017 г. № 2569 «Об утверждении перечней видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляются промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство» и «Справочник в области аквакультуры (рыбоводства)», утвержденный приказом Минсельхоза от 15 июня 2015 г. № 247.

Однако для многих объектов промысла в этих документах приведены общие названия на русском языке с указанием родов, а не видов. Кроме того, добавление зоологического вида часто чересчур удлиняет и перегружает наименование продукции, а порой может запутать потребителя. В связи с этим специалисты предлагают указывать зоологическое наименование не в названии, а в составе продукции.

ВНИРО также внес в календарный план на 2020 г. разработку справочника по зоологическим наименованиям водных биоресурсов, проинформировала Ирина Игонина, выразив надежду, что количество вопросов по этой теме уменьшится.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов усомнился, что зоологическое название вида в принципе может понадобиться потребителю. Он напомнил, что у рыбаков в разрешения на промысел указаны обобщенные названия, например, «камбалы дальневосточные», куда включено порядка 20 видов, «гольцы», «корюшки» и т.д.

«Рыбак изначально отталкивается именно от перечня. И это вопрос, насколько производитель продукции может вносить зоологическое название. По факту он должен будет определить точный вид рыбы, например, по обезглавленной и выпотрошенной тушке, а где-то и по филе, – указал представитель рыбного ведомства. – Вопрос, насколько это нужно?»

Специалисты ВНИРО в целом разделяют позицию федерального агентства. «Именно распоряжением правительства рыбак пользуется, когда записывает улов в свой судовой журнал, чтобы была прослеживаемость. Какая рыба выловлена, с таким же названием она должна и до конца дойти, до потребителя, — согласилась Ирина Игонина. — С учетом этого мы хотим разработать справочник».

Fishnews

  • Руководитель департамента технического регулирования ВНИРО Ирина ИГОНИН
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
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