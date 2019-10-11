11 октября 2019 года

Отраслевая наука продолжит работу с РАН

Сотрудничество с Российской академией наук уже показывает результат, рассказал директор ВНИРО Кирилл Колончин. Работа будет продолжена, в феврале на совещании с ДВО РАН планируется обсудить новые планы.

Рыбохозяйственная наука сотрудничает с Российской академией наук в разных регионах. Проводилась совместная работа в Арктике, с ноября стартуют исследования в Антарктике: будет изучаться ситуация по крилю. Об этом в рамках поездки во Владивосток рассказал руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Отметил он и работу по Волге, Байкалу.

Такие совместные исследования уже дают результат, сообщил Fishnews директор отраслевого института.

Работа будет продолжена. По словам Кирилла Колончина, в феврале во Владивостоке планируется провести совещание с Дальневосточным отделением РАН и наметить новые планы.

Соглашение о сотрудничестве Росрыболовство и Российская академия наука заключили в 2018 г., на полях ВЭФ. Было предусмотрено несколько приоритетных направлений совместной работы, это в том числе изучение глубоководных гидробионтов, морская фармакология.

Fishnews