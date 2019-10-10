Новости
Директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН ответил на вопросы журналистов во Владивостоке

ВНИРО планирует усилить работу по Амуру

Хабаровский филиал ВНИРО будет уделять особое внимание реке Амур, рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Состояние запасов лососей в бассейне Амура – одна из острых тем. И в прошлом, и в нынешнем году специалисты предметно занимались исследованиями в этом регионе – изучалась ситуация с браконьерством, с использованием орудий лова, с распределением участков для добычи, рассказал журналистам во Владивостоке директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Вопрос с ограничениями лова он назвал «очень непростым», ведь существует социальный аспект. Глава института напомнил, что наука в этом году предлагала закрыть промышленный лов в границах нескольких муниципальных районов на Амуре. «Тем не менее все равно их потом открывали и регулировали проходными днями», – отметил руководитель ВНИРО.

В плане ограничений следующий год будет примерно такой же, считает Кирилл Колончин.

При этом планируется переместить акцент в работе Хабаровского филиала ВНИРО на Амур, сообщил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Мы сейчас ремонтируем там судно, которое к следующему году будет работать на съемках, то есть мы получим новый материал по Амуру», – добавил Кирилл Колончин.

Во Владивосток руководитель ВНИРО прибыл для проведения заседания коллегии Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. Как отмечали в институте, новый руководящий орган создан для обсуждения наиболее важных вопросов текущей деятельности и перспектив отраслевой науки.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: браконьерствовладивосток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Все материалы

Интервью

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Сергей ХАРЬКОВ

Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Все материалы

Крупным планом

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

Чему научит история «Островного»?

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.