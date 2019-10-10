10 октября 2019 года

ВНИРО планирует усилить работу по Амуру

Хабаровский филиал ВНИРО будет уделять особое внимание реке Амур, рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Состояние запасов лососей в бассейне Амура – одна из острых тем. И в прошлом, и в нынешнем году специалисты предметно занимались исследованиями в этом регионе – изучалась ситуация с браконьерством, с использованием орудий лова, с распределением участков для добычи, рассказал журналистам во Владивостоке директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Вопрос с ограничениями лова он назвал «очень непростым», ведь существует социальный аспект. Глава института напомнил, что наука в этом году предлагала закрыть промышленный лов в границах нескольких муниципальных районов на Амуре. «Тем не менее все равно их потом открывали и регулировали проходными днями», – отметил руководитель ВНИРО.

В плане ограничений следующий год будет примерно такой же, считает Кирилл Колончин.

При этом планируется переместить акцент в работе Хабаровского филиала ВНИРО на Амур, сообщил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Мы сейчас ремонтируем там судно, которое к следующему году будет работать на съемках, то есть мы получим новый материал по Амуру», – добавил Кирилл Колончин.

Во Владивосток руководитель ВНИРО прибыл для проведения заседания коллегии Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. Как отмечали в институте, новый руководящий орган создан для обсуждения наиболее важных вопросов текущей деятельности и перспектив отраслевой науки.

Fishnews