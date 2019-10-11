11 октября 2019 года

Олег Комаров: В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

Дальневосточные производители рыбоперерабатывающего оборудования способны стать точкой роста для развития судостроения и судоремонта для рыбаков, отмечает генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

Государство настойчиво настраивает рыбаков на то, что «инвестиционные подвиги» должны помогать развиваться не только западным, но и дальневосточным российским верфям. Но, как отмечают эксперты, условия, созданные для инвестпроектов, в разных регионах России выглядят по-разному.

«На сегодняшний день в отношении реализации инвестиционных проектов нашу страну можно разделить на две части: до Урала и после. При этом существующая поддержка инвестпроектов, которой успешно пользуются на западе, для Дальневосточного региона совершенно не подходит. Там это суда, здесь на текущий момент – это береговые рыбоперерабатывающие предприятия. Но правительство ориентировано исключительно на поддержку флота, забывая об инвестиционных проектах на берегу», – обрисовал ситуацию в интервью Fishnews генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

В то же время, по словам главы производственной и инжиниринговой компании, именно береговые перерабатывающие заводы на Дальнем Востоке сегодня представляют собой реальные инвестпроекты. И опыт самого «Технологического оборудования» показывает, что при строительстве таких современных комплексов уровень локализации может достигать 90%.

Несмотря на это механизмы, предусмотренные государством для поддержки российских производителей оборудования, охватывают лишь сферу судостроения, но не работают в отношении проектов по строительству береговых заводов. «Сегодня в госпрограммах поддержки производителей оборудования отсутствует внимание к важному моменту – проектированию комплексных объектов (заводов). Это приводит к тому, что инжиниринг никак не поддерживается государством. А ведь именно инжиниринг определяет технологию, которая позволяет предприятиям успешно работать и возрождаться», – констатирует Олег Комаров.

Так, по его словам, постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 633 (один из документов, регламентирующих вопросы предоставления инвестиционных квот) содержит требования по локализации лишь при строительстве судов – «не менее общей 30-процентной стоимости строительства объекта инвестиций». Для береговых заводов таких условий не прописано.

Но даже если дальневосточным машиностроителям взяться за реализацию проектов в судостроении и предложить свои решения, то все равно получается замкнутый круг: в регионе как такового нет ни судостроения для рыбаков, ни инфраструктуры для строительства и ремонта судов, отмечает Олег Комаров. Но есть инженерная мысль, и этим необходимо пользоваться уже сегодня, уверен он.

«Сегодня на Дальнем Востоке, рынок рыбоперерабатывающего оборудования – это береговая переработка и простые, обкатанные на берегу технологические решения для судовых линий. Это те направления, которые можно начать развивать уже сейчас, потому что все необходимое для этого есть. Создавать под это технологические центры, заводы, производства, и тогда автоматически мы станем инфраструктурой, которая сможет потом наполнять и обслуживать суда, обеспечивать кадрами судостроительные заводы или служить образовательными площадками по подготовке специалистов для рыбохозяйственного комплекса», – убежден генеральный директор «Технологического оборудования».

Начать нужно с кооперации предприятий Дальнего Востока, способных производить необходимое оснащение.

«Для успешного обслуживания рыбохозяйственного комплекса необходимо создать кластер на основе существующих предприятий-производителей Дальнего Востока, таких как «Технологическое оборудование», «Дальрыбтехцентр», «Дальреммаш». Важно при этом обеспечить возможность нашим предприятиям участвовать в тех программах, которые доступны для машиностроителей на западе страны, а также поддержку со стороны региональных властей, регулируя таким образом развитие отрасли в нужном государству направлении, – настаивает Олег Комаров. – Необходимо определить роль инжиниринговых компаний как ключевую в развитии отрасли – это и есть точка роста, из которой можно вырастить новую современную, конкурентоспособную на мировом рынке технологию. Уделить таким компаниям особое внимание в госпрограммах поддержки производителей оборудования».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.