14 октября 2019 года

Правительство поддержало сокращение плановых проверок

Правительство одобрило законопроект, отменяющий плановые проверки при госконтроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Инициатива отправится в Госдуму.

В статью 43.2 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» планируется внести изменения. Правительство на заседании 10 октября одобрило соответствующий законопроект и решило направить его в Госдуму, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Предлагается установить, что федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов осуществляется без проведения плановых проверок.

«Обычно плановые проверки проводили на берегу по месту нахождения юридических лиц. Это сугубо бюрократическая процедура. Изучали документацию, осматривали производственные мощности, а к моменту прихода проверяющих те, кто недобросовестно занимается этим бизнесом, успевали подготовиться и скрыть что-либо. А какой смысл тогда в этой проверке?» - прокомментировал внесение изменений премьер Дмитрий Медведев.

Как отмечали ранее в Росрыболовстве, плановые проверки не дают значительного эффекта. Изменения не направлены на ослабление контроля, а, наоборот, позволят сосредоточиться на мероприятиях по борьбе с браконьерством, подчеркнули в ведомстве.

Также в июне правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отказ от плановых проверок при надзоре за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности рыбопромысловых судов.

Fishnews