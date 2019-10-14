14 октября 2019 года

Северная Корея требует компенсацию за потопленную шхуну

Представитель МИД КНДР заявил, что японский корабль совершил «разбойнический акт», потопив северокорейское рыболовное судно в Японском море. Пхеньян потребовал компенсацию за ущерб и принятие мер по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем.

Напомним, по данным СМИ, рыболовная шхуна Северной Кореи затонула после столкновения с японским кораблем береговой охраны в исключительной экономзоне Японии в районе банки Ямато. Всех корейских рыбаков спасли и разрешили им вернуться на родину на другом судне. Комментарий официального представителя МИД КНДР об этом инциденте опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи, сообщает корреспондент Fishnews.

По заявлению северокорейского чиновника, японский сторожевой корабль совершил «разбойнический акт», потопив судно, которое совершало обычный переход. Хотя японская сторона спасла корейских рыбаков, она подвергла их жизни угрозе, отметил он. Представитель МИД КНДР подчеркнул, что японские официальные лица и СМИ вводят в заблуждение общественность, утверждая, будто основной причиной происшествия является маневр шхуны, в результате которого произошло столкновение.

«Мы решительно требуем от правительства Японии выплаты компенсации за материальные убытки из-за потопления наших рыболовного судна и принятия мер по предотвращению рецидивов», – сказал он. В министерстве также предупредили о «нежелательных последствиях» для Японии в случае повторений подобных инцидентов.

Fishnews