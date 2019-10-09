09 октября 2019 года

Япония обеспокоена северокорейским браконьерством

Стычка береговой охраны Японии и рыбаков из КНДР произошла в Японском море. Корейская шхуна затонула, 60 членам ее экипажа разрешили вернуться на родину на другом судне. Япония заявила протест.

Северокорейская шхуна без разрешения зашла в ИЭЗ Японии в богатом водными биоресурсами районе банки Ямато в центральной части моря, пишет Time. Береговая охрана предупредила рыбаков о необходимости покинуть экономзону. Шхуна совершила маневр, столкнулось с японским кораблем и затонула, рыбаков спасли и пересадили на другое северокорейское судно. На снимке, опубликованном японской телерадиокомпанией NHK, видно, как по шхуне стреляют из водомета.

Премьер-министр Синдзо Абэ сообщил, что Япония заявила протест Северной Корее в связи с инцидентом, отмечает NHK. По словам Синдзо Абэ промысел северокорейских рыбаков в районе Ямато в ИЭЗ Японии является чрезвычайно серьезной проблемой. Оно не только незаконно, но и угрожает безопасности японских рыбаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в последнее время также участились столкновения российских пограничников с северокорейскими браконьерами, ведущими ННН-промысел в ИЭЗ России в Японском море.

Fishnews