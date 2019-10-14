Новости
Руководство АО «ДАРД» и Приморского отделения «Опоры России» подписали соглашение о сотрудничестве и дорожную карту развития организованных торгов

Малый и средний бизнес Приморья выходит на биржу

Руководство АО «ДАРД» и регионального отделения «Опоры России» подписали соглашение о сотрудничестве и дорожную карту развития организованных торгов. Среди первых к соглашению присоединились производители и поставщики товаров из морепродуктов, меда и орехов.

Церемония подписания прошла во Владивостоке 11 октября на площадке Приморского краевого отделения «Опоры России». В мероприятии участвовали представители малого и среднего бизнеса, а также администрации Приморского края. Соглашение скрепили своими подписями председатель общественной организации Виталий Гуменюк и генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин.

По общему мнению, такой формат электронной торговли становится все более популярным в мире, т.к. является наиболее прозрачным, безопасным и перспективным инструментом совершения сделок, в первую очередь экспортной направленности.

«Анализ принимаемых государством решений и конкретных шагов указывает на то, что механизм биржевой торговли в России все-таки получит широкое распространение и высока вероятность, что для определенных сегментов рынка он примет обязательный характер. Время покажет, но мы полагаем, что «Опора России» как общественная организация, которая имеет серьезное влияние в стране, должна включиться в этот процесс. Крупный бизнес пока не спешит действовать, но у нас есть малый и средний бизнес – во всем мире именно он является опорой экономики. И мы полагаем, что и в России именно эта категория предпринимателей способна взять на себя инициативу и включиться в процесс совершенствования рынка, переходя в формат организованных торгов», – подчеркнул Сергей Лелюхин.

«Отмечу, что сам инструмент биржевой и аукционной торговли является самым современным и безопасным для субъектов предпринимательской деятельности. Мы в свою очередь будем помогать вовлекать в этот процесс больше предпринимателей», – прокомментировал предстоящее сотрудничество с ДАРД Виталий Гуменюк. Важность работы по развитию биржевой и аукционной торговли, по его словам, отметили и в центральном аппарате «Опоры России»: опыт Приморского края должен стать примером для других регионов. Готовность оказать поддержку бизнесу в этой работе также высказал Центробанк, сообщили в общественной организации.

«Именно биржевая площадка помогает среднему и малому предпринимателю найти своего покупателя. Спасибо, что продолжаете это дело», – обратился к руководству АО «ДАРД» и регионального отделения «Опоры России» директор департамента рыбного хозяйства края Сергей Наставшев.

Подписание соглашения дало старт для заключения отдельных договоров между биржевой площадкой и представителями малого и среднего бизнеса Приморья. Первыми стали производители готовой продукции из приморского меда и даров тайги (ИП Ли Оксана Глебовна (бренд Kedrus), компании «Возрождение» и «Сота»), косметических средств на основе органического морского сырья («Примкосметика» – бренд «Пентакан»), а также экспортеры рыбы и морепродуктов («РПК-Северная»).

По мнению представителей бизнеса, в перспективе Дальний Восток должен обзавестись своей региональной биржевой площадкой, которая сможет гибче встраиваться в схему экономической деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники подписания смогли обсудить и проблемные вопросы. Среди них – барьеры на пути вывода российской готовой продукции на рынки АТР. По словам предпринимателей, азиатские страны зачастую закрыты для конкурентов из России, но при этом с готовностью приобретают российское сырье для производства продукции на своей территории.

Также приморским бизнесменам напомнили о необходимости внимательно относиться к защите своих авторских прав и в целом не пренебрегать консультацией специалистов в области патентного права и внешнеэкономической деятельности.

Fishnews

  • Руководство АО «ДАРД» и Приморского отделения «Опоры России» подписали соглашение о сотрудничестве и дорожную карту развития организованных торгов
  • Председатель Приморского краевого отделения «Опоры России» Виталий ГУМЕНЮК и генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН
  • Инструмент биржевой торговли должен помочь бизнесу Приморья обезопасить заключение сделок, в первую очередь на экспортном направлении
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: биржавладивостокдальний восток
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    На отрасль стали смотреть другими глазами

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Рыбаки свои обязательства выполняют

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

    Олег КОМАРОВ

    В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Готовы к совместной работе с рыбаками

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

    Наталия ДОБРЫНИНА

    Артемия — это настоящий клад

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

    Владимир КОТОВ

    Все обязательства по инвестпроекту выполнили

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

    ЛИ Нам Ки

    Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

    Все материалы

    Крупным планом

    Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

    Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

    Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

    «Фишеринг сервис»: Идем на восток!

    Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

    Moon Tech: Холод под контролем

    Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

    Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.