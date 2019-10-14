14 октября 2019 года

Малый и средний бизнес Приморья выходит на биржу

Руководство АО «ДАРД» и регионального отделения «Опоры России» подписали соглашение о сотрудничестве и дорожную карту развития организованных торгов. Среди первых к соглашению присоединились производители и поставщики товаров из морепродуктов, меда и орехов.

Церемония подписания прошла во Владивостоке 11 октября на площадке Приморского краевого отделения «Опоры России». В мероприятии участвовали представители малого и среднего бизнеса, а также администрации Приморского края. Соглашение скрепили своими подписями председатель общественной организации Виталий Гуменюк и генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин.

По общему мнению, такой формат электронной торговли становится все более популярным в мире, т.к. является наиболее прозрачным, безопасным и перспективным инструментом совершения сделок, в первую очередь экспортной направленности.

«Анализ принимаемых государством решений и конкретных шагов указывает на то, что механизм биржевой торговли в России все-таки получит широкое распространение и высока вероятность, что для определенных сегментов рынка он примет обязательный характер. Время покажет, но мы полагаем, что «Опора России» как общественная организация, которая имеет серьезное влияние в стране, должна включиться в этот процесс. Крупный бизнес пока не спешит действовать, но у нас есть малый и средний бизнес – во всем мире именно он является опорой экономики. И мы полагаем, что и в России именно эта категория предпринимателей способна взять на себя инициативу и включиться в процесс совершенствования рынка, переходя в формат организованных торгов», – подчеркнул Сергей Лелюхин.

«Отмечу, что сам инструмент биржевой и аукционной торговли является самым современным и безопасным для субъектов предпринимательской деятельности. Мы в свою очередь будем помогать вовлекать в этот процесс больше предпринимателей», – прокомментировал предстоящее сотрудничество с ДАРД Виталий Гуменюк. Важность работы по развитию биржевой и аукционной торговли, по его словам, отметили и в центральном аппарате «Опоры России»: опыт Приморского края должен стать примером для других регионов. Готовность оказать поддержку бизнесу в этой работе также высказал Центробанк, сообщили в общественной организации.

«Именно биржевая площадка помогает среднему и малому предпринимателю найти своего покупателя. Спасибо, что продолжаете это дело», – обратился к руководству АО «ДАРД» и регионального отделения «Опоры России» директор департамента рыбного хозяйства края Сергей Наставшев.

Подписание соглашения дало старт для заключения отдельных договоров между биржевой площадкой и представителями малого и среднего бизнеса Приморья. Первыми стали производители готовой продукции из приморского меда и даров тайги (ИП Ли Оксана Глебовна (бренд Kedrus), компании «Возрождение» и «Сота»), косметических средств на основе органического морского сырья («Примкосметика» – бренд «Пентакан»), а также экспортеры рыбы и морепродуктов («РПК-Северная»).

По мнению представителей бизнеса, в перспективе Дальний Восток должен обзавестись своей региональной биржевой площадкой, которая сможет гибче встраиваться в схему экономической деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники подписания смогли обсудить и проблемные вопросы. Среди них – барьеры на пути вывода российской готовой продукции на рынки АТР. По словам предпринимателей, азиатские страны зачастую закрыты для конкурентов из России, но при этом с готовностью приобретают российское сырье для производства продукции на своей территории.

Также приморским бизнесменам напомнили о необходимости внимательно относиться к защите своих авторских прав и в целом не пренебрегать консультацией специалистов в области патентного права и внешнеэкономической деятельности.

Fishnews