14 октября 2019 года

Россия и Норвегия договорятся о квотах на 2020 г.

В Петрозаводске начала работу 49-я сессия СРНК. Ее участники утвердят общий допустимый улов трески и пикши на 2020 г., обсудят вопросы регулирования и контроля промысла, обмена данными и совместных научных исследований.

14 октября в Петрозаводске открылась 49-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Российскую делегацию на переговорах возглавит замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую – заместитель постоянного замминистра торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Мортен Берг.

В ходе сессии представители обеих стран обменяются статистическими данными о вылове за 2018 г. и истекший период 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС). Стороны утвердят общий допустимый улов трески и пикши на 2020 г., обсудят регулирование промысла мойвы, синекорого палтуса, морского окуня, сайды и других видов водных биоресурсов.

На встрече планируется согласовать технические меры регулирования промысла, инструкцию по проведению проверок рыболовных судов в Баренцевом и Норвежском морях, порядок выдачи разрешений на вылов рыбы, единые переводные коэффициенты на рыбопродукцию. Традиционно на сессии рассматривается программа совместных исследований морских живых ресурсов, а также меры по контролю за промыслом в Баренцевом и Норвежском морях на предстоящий год.

В ходе сессии пройдут заседания рабочих групп по статистике, контролю, научному сотрудничеству, экспедиционным исследованиям. По данным ЦСМС, рабочая группа по контролю обсудит реализацию договоренностей по вопросам спутникового слежения за промысловыми судами и порядок обмена данными о вылове и о деятельности флота.

Работа СРНК продлится до 17 октября.

Fishnews