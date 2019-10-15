15 октября 2019 года

Сергей Сенников: Предлагаем доработать регламент пограничной службы

В проекте нового административного регламента для пограничной службы наблюдаются расхождения с законом о рыболовстве, возникают и другие замечания, рассказал представитель холдинга «Норебо» Сергей Сенников.

В сентябре ФСБ разместила на портале regulation.gov.ru проект нового административного регламента по осуществлению федерального госконтроля в области рыболовства. Бизнес-сообщество уже высказало свои вопросы к документу. Провести совещание с представителями пограничной службы предложила Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

О необходимости внесения изменений в проект заявили и эксперты группы «Норебо», объединяющей рыбопромышленные компании Дальневосточного и Северо-Западного регионов. О предложениях по доработке документа в материале для Fishnews рассказал замдиректора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

В холдинге указали на то, что разработчики проекта необоснованно сузили предмет государственного контроля (надзора), он не отвечает положениям закона о рыболовстве. Так, «за бортом» оказалось предупреждение нарушений, из субъектов контроля выпали органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Еще одно несоответствие федеральному закону о рыболовстве – в требованиях к должностному лицу пограничного органа. Необходимо предусмотреть, что представитель пограноргана при проверке юридического лица или индивидуального предпринимателя должен предъявлять не только служебное удостоверение, но и копию приказа (распоряжения) о назначении проверки, считают в холдинге.

Действующий административный регламент предусматривает, что должностные лица пограноргана должны доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, осуществляющими рыболовство. Это полностью соответствует презумпции невиновности, применяемой в производстве по уголовным и административным делам.

«Однако в проекте это положение было необоснованно исключено, что можно расценивать как отказ в соблюдении предусмотренной процессуальным законодательством РФ презумпции невиновности и обязанности доказывания стороной обвинения вины подозреваемого лица», – отметил Сергей Сенников.

Проект вызвал и другие замечания. По каждому вопросу в «Норебо» предложили доработанную формулировку.

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