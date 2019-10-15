Новости
Замдиректора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Сергей Сенников: Предлагаем доработать регламент пограничной службы

В проекте нового административного регламента для пограничной службы наблюдаются расхождения с законом о рыболовстве, возникают и другие замечания, рассказал представитель холдинга «Норебо» Сергей Сенников.

В сентябре ФСБ разместила на портале regulation.gov.ru проект нового административного регламента по осуществлению федерального госконтроля в области рыболовства. Бизнес-сообщество уже высказало свои вопросы к документу. Провести совещание с представителями пограничной службы предложила Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

О необходимости внесения изменений в проект заявили и эксперты группы «Норебо», объединяющей рыбопромышленные компании Дальневосточного и Северо-Западного регионов. О предложениях по доработке документа в материале для Fishnews рассказал замдиректора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

В холдинге указали на то, что разработчики проекта необоснованно сузили предмет государственного контроля (надзора), он не отвечает положениям закона о рыболовстве. Так, «за бортом» оказалось предупреждение нарушений, из субъектов контроля выпали органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Еще одно несоответствие федеральному закону о рыболовстве – в требованиях к должностному лицу пограничного органа. Необходимо предусмотреть, что представитель пограноргана при проверке юридического лица или индивидуального предпринимателя должен предъявлять не только служебное удостоверение, но и копию приказа (распоряжения) о назначении проверки, считают в холдинге.

Действующий административный регламент предусматривает, что должностные лица пограноргана должны доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, осуществляющими рыболовство. Это полностью соответствует презумпции невиновности, применяемой в производстве по уголовным и административным делам.

«Однако в проекте это положение было необоснованно исключено, что можно расценивать как отказ в соблюдении предусмотренной процессуальным законодательством РФ презумпции невиновности и обязанности доказывания стороной обвинения вины подозреваемого лица», – отметил Сергей Сенников.

Проект вызвал и другие замечания. По каждому вопросу в «Норебо» предложили доработанную формулировку.

Текст полностью смотрите в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Предлагаем доработать регламент пограничной службы

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

Все материалы

Крупным планом

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.